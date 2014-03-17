Сепаратисти: 96,77% кримчан проголосували за возз'єднання з РФ

1 млн 233 тис. осіб, або 96,77 % взяли участь у референдумі в Криму виборців висловилися за приєднання регіону до Росії, такими є дані обробки 100 % бюлетенів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив голова республіканської комісії з проведення референдуму Михайло Малишев.

За відновлення дії конституції Республіки Крим 1992 року і за статус Криму як частини України проголосували 31 тис. 997 виборців (2,51 %).

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Менше одного відсотка бюлетенів (0,72 %) визнано недійсними.

Явка по Криму становила 83,01 %. Скарги в комісії не надходили.

При цьому Севастополь підбиває підсумки голосування окремо .

Як повідомляв УНІАН, неконституційний і не визнаний світом референдум про самовизначення Криму відбувся 16 березня за військової і політичної підтримки Російської Федерації.

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Парламент Криму виніс на референдум два альтернативні питання: 1) Ви за возз`єднання Криму з Росією на правах суб`єкта Російської Федерації? 2) Ви за відновлення дії Конституції Республіки Крим 1992 року і за статус Криму як частини України?

Голосування почалося 16 березня о 8 ранку і завершилося о 8 вечора.

У Криму працювали 135 міжнародних спостерігачів з 23 країн. Вони заявили про те, що опитування відповідало стандартам.