СБУ затримала російського розвідника за організацію сепаратистських акцій у Луганську (аудіо)

"Р. Банних, 1985 р.н., зареєстрований за адресою в/ч 13204, яка входить до складу ГРУ ГШ ЗС Російської Федерації, безпосередньо організовував та координував з території РФ роботу диверсійної групи, яка діяла в Україні. Метою цих глибоко законспірованих груп було повалення конституційного ладу та захоплення влади, здійснення терористичних актів, розпалювання сепаратизму та дестабілізація ситуації у східних регіонах нашої держави", - йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.Читайте такожСепаратисти зводять барикади біля будівлі СБУ в Луганську, трасу завалено шинами

На початку березня чотирьох членів однієї з таких груп, яка виконувала спеціальне завдання із організації негласної антидержавної кампанії на Донеччині, - громадянина РФ В. Негрієнка, громадян України М. Чумаченка, В. Іванова та О. Головіна СБУ затримала у Донецьку за організацію масових заходів з метою повалення конституційного ладу, поширення антидержавних настроїв серед населення, провокування до радикальних дій, захоплення державних будівель.

За фактом протиправної діяльності вказаних осіб відкрито кримінальне провадження за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст. 15, ч. 1 ст. 294, ч.1 ст.263, ч.1 ст.109 та ч.1 ст.110 Кримінального кодексу України. Усі четверо утримуються під вартою.

Як повідомлялося раніше, В.Негрієнко у Донецьку організовував підпільні осередки, намагався залучити до протиправної діяльності спецпризначенців МВС України, забезпечував екстремістів зброєю та вибухівкою, узгоджуючи ці дії з Р.Банних.

Про це свідчать матеріали зафіксованих телефонних переговорів Негрієнка та Банних, під час яких вони обговорюють деталі зустрічі груп «російських туристів», озброєння провокаторів під виглядом проросійських мітингувальників.

Службою безпеки України розслідуються обставини підготовки Негрієнком вибухів у громадських місцях з масовим перебуванням людей. При затриманні 10 березня він мав при собі вибухову речовину з електродетонаторами та елементами ураження. А за день до цього в Україну намагався в’їхати його спільник Роман Банних, якого не пропустили українські прикордонники.

За наявною інформацією, друга спроба Банних приїхати в Україну пов’язана із планами диверсійної роботи на Луганщині, зокрема організації масових акцій 6 березня.