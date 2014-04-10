Путін має плани не тільки щодо України

Таку позицію висловив у ефірі Еспресо TV депутат Сейму, колишній віце-шеф Бюро національної безпеки Польщі і віце-міністр закордонних справ Вітольд Ващиковський.

"Путін має виняткові плани й амбіції. Він багато разів публічно заявляв, що найбільшою трагедією для нього і його покоління був занепад і розпад Радянського союзу. Він у своїй політиці прагне до відбудови Росії, аби вона займала таку позицію, яку займав Радянський Союз", - сказав він.

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Політик вважає, що, аби отримати такі позиції, Росія повинна приєднати багато територій колишнього Радянського Союзу, а відтак, не тільки Україна може бути такою ціллю.

"Пару днів тому я був у Сараєво – у Боснії й Герцеговині, і знаю, що боснійці також вражені, бо спостерігають, що росіяни намагаються довести ситуацію до повстання боснійських сербів і відірвати частину Боснії – долучити її до Сербії. Путін має плани не тільки стосовно України, але й щодо інших країн Центрально-Східної Європи", - сказав Ващиковський.

Втім, колишній віце-шеф Бюро національної безпеки Польщі вважає, що до активних військових дій не дійде, адже у 21 столітті війну виграють не гарматами.

"Агресія в Криму нагадує аншлюс Австрії в 38 році, і багато політиків про це казало. Зрозуміло, що в 30-х роках Гітлерові вистачило шести років, коли дійшло до 39 року - і він розв’язав велику світову війну. Це був період, коли не було комп’ютерів, не було ракет, не було таких технологій як зараз. Зараз, так виглядає, якби багата, рішуча держава хотіла би піти на акти агресії і розв’язати війну, то могла б це зробити в час коротший за шість років – зараз при використанні ракетних технологій чи кібер-війни можна дестабілізувати увесь світ впродовж кількох тижнів", - резюмував він.