ЗМІ: У Чорне море, крім есмінця США, увійшов французький корабель -розвідник

23:36, 10 квітня 2014
Політика
0 0

Два кораблі пройшли в четвер вранці через Дарданелли, не повідомивши кінцевий пункт їхнього призначення.

Франция, разведкорабль, Dupuy de Lome / en.wikipedia.org

Один з кораблів есмінець ВМС США Donald Cook, інший належить Франції, повідомляє болгарське інформаційне агентство Novinite.

Згідно з анонсом турецької влади, через чорноморські протоки повинен був пройти лише есмінець ВМС США Donald Cook. 

Приблизно через годину після того, як в Чорне море увійшов есмінець Donald Cook, за ним пройшов великий розвідувальний корабель ВМС Франції Dupuy de Lome, пише  турецька газета Cumhuriyet.

Як повідомляє Эхо Москвы, за даними джерел у Міністерстві оборони Росії, 14 квітня до Dupuy de Lome приєднається французький фрегат Dupleix.

Нагадаємо, есмінець Donald Cook - другий корабель, відправлений Пентагоном в акваторію Чорного моря 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter