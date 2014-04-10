ЗМІ: У Чорне море, крім есмінця США, увійшов французький корабель -розвідник
23:36, 10 квітня 2014Політика
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Два кораблі пройшли в четвер вранці через Дарданелли, не повідомивши кінцевий пункт їхнього призначення.
Франция, разведкорабль, Dupuy de Lome / en.wikipedia.org
Один з кораблів есмінець ВМС США Donald Cook, інший належить Франції, повідомляє болгарське інформаційне агентство Novinite.
Згідно з анонсом турецької влади, через чорноморські протоки повинен був пройти лише есмінець ВМС США Donald Cook.
Приблизно через годину після того, як в Чорне море увійшов есмінець Donald Cook, за ним пройшов великий розвідувальний корабель ВМС Франції Dupuy de Lome, пише турецька газета Cumhuriyet.
Як повідомляє Эхо Москвы, за даними джерел у Міністерстві оборони Росії, 14 квітня до Dupuy de Lome приєднається французький фрегат Dupleix.
Нагадаємо, есмінець Donald Cook - другий корабель, відправлений Пентагоном в акваторію Чорного моря
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