ЗМІ: У Чорне море, крім есмінця США, увійшов французький корабель -розвідник

Один з кораблів есмінець ВМС США Donald Cook, інший належить Франції, повідомляє болгарське інформаційне агентство Novinite.

Згідно з анонсом турецької влади, через чорноморські протоки повинен був пройти лише есмінець ВМС США Donald Cook.

Приблизно через годину після того, як в Чорне море увійшов есмінець Donald Cook, за ним пройшов великий розвідувальний корабель ВМС Франції Dupuy de Lome, пише турецька газета Cumhuriyet.

Як повідомляє Эхо Москвы, за даними джерел у Міністерстві оборони Росії, 14 квітня до Dupuy de Lome приєднається французький фрегат Dupleix.

Нагадаємо, есмінець Donald Cook - другий корабель, відправлений Пентагоном в акваторію Чорного моря