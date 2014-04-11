З квітня українці, по суті, недоотримують пенсії - Королевська

Про це сказала кандидат на посаду Президента Наталія Королевська під час зустрічі з жителями Одеси.

«Антикризові заходи уряду та парламенту призвели до того, що цього року не відбулося заплановане на березень підвищення пенсій, а також не буде передбаченого підвищення мінімальних пенсій. Це означає, що більше 1 млн. громадян цього року і надалі будуть отримувати менше 1000 грн. на місяць. А деяким категоріям, наприклад, військовослужбовцям, пенсії взагалі зменшені на 10%», - сказала вона.

Наталія Королевська нагадала, що минулого року, будучи Міністром соціальної політики, їй вдалося домогтися ухвалення закону про новий механізм індексації пенсій, що дозволив би перераховувати виплати всім пенсіонерам. Проте цього року даний механізм був зупинений. Так, за її словами, кожен інвалід війни 2-3 групи, якому виповнилося 85 років, або учасник бойових дій в квітні вже недоотримав мінімум по 50 грн.

«Це зайвий кілограм м'яса або 5 літрів молока на місяць, що для літніх людей не так і мало. Ми вважаємо, що ці рішення щодо заморожування та скорочення пенсій - докорінно неправильні. Тому що не можна робити реформи за рахунок простих людей, особливо цинічно це виглядає на тлі безперервної девальвації гривні», - сказала вона.

Кандидат на посаду Президента підкреслила, що під час кризи держава повинна дати людям впевненість у завтрашньому дні. Тому разом з командою вона зараз робить кроки, щоб виправити ситуацію. Зокрема, 9 квітня, було подано звернення до Конституційного Суду з вимогою витлумачити положення закону про запобігання фінансовій кризі.

«Стаття 22 Конституції України говорить:«при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів, не допускається звуження змісту та обсягу чинних прав та свобод» громадян. Сподіваюся, суд найближчим часом розгляне наше звернення та прийме справедливе рішення. І це допоможе захистити тих, кому зараз дуже непросто», - сказала вона.