У Маріуполі під час зіткнень травмовано понад 20 людей
У Маріуполі під час сьогоднішніх зіткнень між захисниками міського Управління внутрішніх справ і проросійськими сепаратистами серйозно травмовано більше 20 осіб.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Петра Порошенка.
Сьогодні в Маріуполі відбувся мітинг за єдність і соборність України, організований представниками громадських організацій та небайдужими мешканцями міста. Під час його проведення активісти висловили свою прихильність ідеям миру в країні та регіоні.
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На зустрічі з керівництвом міського УВС була досягнута домовленість у спільних діях щодо забезпечення правопорядку, йдеться у повідомленні.
«Близько 15-ої години мирні демонстранти зазнали нападу натовпу сепаратистів з георгіївською символікою. Провокація здійснювалася бойовиками в масках, одягнених у камуфляжну форму. Вони були озброєні бітами, металевими трубами і камінням. Міліція в конфлікт не втручалася», - наголосили в УВС.
«Під час зіткнень між захисниками міського УВС і проросійськими сепаратистами серйозні травми отримали більше 20 осіб», - зазначили в міліції.
Згідно з повідомленням, у перших рядах захисників порядку перебувала довірена особа кандидата на пост Президента України Петра Порошенка у територіальному виборчому окрузі № 59 Ігор Решетняк. Під час захисту мирних громадян і органів влади він отримав важку черепно-мозкову травму і перебуває в лікарні.
Всім постраждалим надано медичну допомогу.