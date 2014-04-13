У Маріуполі під час зіткнень травмовано понад 20 людей

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Петра Порошенка.

Сьогодні в Маріуполі відбувся мітинг за єдність і соборність України, організований представниками громадських організацій та небайдужими мешканцями міста. Під час його проведення активісти висловили свою прихильність ідеям миру в країні та регіоні.

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На зустрічі з керівництвом міського УВС була досягнута домовленість у спільних діях щодо забезпечення правопорядку, йдеться у повідомленні.

«Близько 15-ої години мирні демонстранти зазнали нападу натовпу сепаратистів з георгіївською символікою. Провокація здійснювалася бойовиками в масках, одягнених у камуфляжну форму. Вони були озброєні бітами, металевими трубами і камінням. Міліція в конфлікт не втручалася», - наголосили в УВС.

«Під час зіткнень між захисниками міського УВС і проросійськими сепаратистами серйозні травми отримали більше 20 осіб», - зазначили в міліції.

Згідно з повідомленням, у перших рядах захисників порядку перебувала довірена особа кандидата на пост Президента України Петра Порошенка у територіальному виборчому окрузі № 59 Ігор Решетняк. Під час захисту мирних громадян і органів влади він отримав важку черепно-мозкову травму і перебуває в лікарні.

Всім постраждалим надано медичну допомогу.