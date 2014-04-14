Пшонка розповів, як Янукович і Ко намагалися мирно вирішити ситуацію в Україні

"На очах у всього світу влада України в січні і лютому нинішнього року шукали мирний вихід зі сформованої ситуації", - сказав він, нагадавши про "переговори з опозицією і переговори з участю високопоставлених осіб іноземних держав", повідомляє ИТАР-ТАСС.

"Це та обставина, що 90 днів працівники міліції стояли без бойової зброї, тому що не були озброєні. Це ті дві амністії, які приймала Верховна Рада України і було амністовано близько 300 громадян, які вчинили злочини та затриманих на Майдані за ці злочини", - зазначив він.

"Це реальні обставини і факти, які свідчать про те, що реальна законна влада України прагнула до того, щоб був мирний шлях до розвитку ситуації", - сказав Пшонка, додавши, що зараз "країна майже на межі громадянської війни".

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Він також зазначив, що "законно обрана українська влада самостійно приймала рішення, а не реалізовувала чужі сценарії, як це відбувається в реальності сьогодні".

"Ми бачимо явні порушення закону у сьогоднішньої незаконної київської влади. З чого почалася розмова з законною владою в листопаді минулого року на "Майдані"? Це коктейлі Молотова, це ті заклики, які лунали для органів влади, це захоплення управлінь служби безпеки України, управління внутрішніх справ, органів прокуратури. Це заклик братися за зброю і реально захоплювати владу", - нагадав він.

"Все це призвело до того, що вони починають забувати, що силовим варіантом захопили цю владу", - підкреслив Пшонка.

"Сьогодні київська влада повинна пам'ятати, що не можна не помічати конституцію, топтати конституцію, а потім волати до законності", - зазначив він. Пшонка підкреслив, що "необхідно відновити законність" і "вирішувати ключові питання мирним шляхом".