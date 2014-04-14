У ЦРУ спростували заяву Януковича про вплив Бреннана на рішення української влади
У ЦРУ США спростували інформацію про вплив директора відомства Джона Бреннана на рішення нової української влади провести силову операцію на сході країни.
Про це представник відомства Тод Ебіц заявив у неділю газеті Los Angeles Times, повідомляє ИТАР-ТАСС.
Видання при цьому підкреслило, що Ебіц відмовився від коментарів щодо самої поїздки Бреннана в Україну, залишивши без відповіді питання, чи мала вона місце чи ні.
"Твердження про те, що директор Бреннан підштовхнув українські влади до проведення тактичної операції на території країни, є абсолютною неправдою, - вказав Ебіц. - Як і інші представники влади США Бреннан переконаний, що тільки дипломатичні методи є єдино вірним шляхом для врегулювання конфлікту між Москвою і Києвом".
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Раніше Віктор Янукович заявив, що рішення про силову операці. було прийнято київською владою після зустрічей директора ЦРУ Джона Бреннана з Турчиновим, Аваковим, Наливайченком та іншими представниками нової влади України. "Бреннан фактично санкціонувало застосування зброї і спровокував кровопролиття в Україні", - заявив Янукович.
За його словами, США безпосередньо причетні до подій в Україні, вони "несуть свою частку відповідальності за розв'язування громадянської війни в цій країні.