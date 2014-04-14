Постпред США в ООН: події на сході України "зрежисовані в Росії"

Про це вона сказала в неділю на засіданні Ради Безпеки, скликаному на вимогу Росії у зв'язку з ситуацією на південному сході України, передає ИТАР-ТАСС.

При цьому, за її версією, "російські ЗМІ поширюють чутки" про події в Україні.

Протести в східних регіонах України мають характер "військової операції", заявила Саманта Пауер.

"Важко змиритися з поведінкою Російської Федерації, з її пропагандою", - сказала вона.

Пауер припустила, що акції протесту на сході України - "це не демонстрації". За її словами, "в них беруть участь професійні сили, це військова операція".

"Не США загострили ситуацію. Це зробила Росія", - додала вона.

Водночас постійний представник РФ при ООН Віталій Чуркін на засіданні зажадав перестати шукати у подіях на південному сході України "руку Москви".

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"Вистачить це робити. Вистачить поширювати небилиці про те, що ми зібрали армади військових на кордоні з цією країною, готових ось-ось, за кілька годин дійти мало не до Ла-Маншу. Пора зрозуміти, що на південному сході України народ глибоко стривожений за своє майбутнє, не хоче, щоб хтось, а тим більше ошалілі націонал-радикали, нав'язував йому свою волю", - підкреслив дипломат.