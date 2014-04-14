Росії вже ніхто не вірить - представник Франції в ООН

Про це він заявив під час свого виступу на засіданні Ради Безпеки ООН, ініційованому російською стороною, передає Еспресо.TV.

«Ми бачимо, що вибух насилля на сході України – не спонтанний. Ми бачимо, що реалізується кримський сценарій – спочатку діють агресивні проросійськи налаштовані люди, а тоді за ними приходять дисципліновані озброєні люди в масках і камуфляжі. Все це поширюється інтернетом. Попри заперечення Росії, їй уже ніхто не вірить. Росія не розуміє, що інтернет існує і заперечує очевидне», - сказав він.

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Він також відзначив холоднокровність в діях української влади, яка попри провокації намагається вирішити це питання через дипломатичний діалог.