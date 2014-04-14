Росії вже ніхто не вірить - представник Франції в ООН
Представник Франції в Раді безпеки ООН закликав Росії не заперечувати очевидної причетності російських військ до подій на сході України
Про це він заявив під час свого виступу на засіданні Ради Безпеки ООН, ініційованому російською стороною, передає Еспресо.TV.
«Ми бачимо, що вибух насилля на сході України – не спонтанний. Ми бачимо, що реалізується кримський сценарій – спочатку діють агресивні проросійськи налаштовані люди, а тоді за ними приходять дисципліновані озброєні люди в масках і камуфляжі. Все це поширюється інтернетом. Попри заперечення Росії, їй уже ніхто не вірить. Росія не розуміє, що інтернет існує і заперечує очевидне», - сказав він.
Читайте такожФранція направила в Чорне море протичовновий фрегат Представник Франції також закликав Росію виконувати свої зобов’язання як гаранта безпеки у світі, як члена Ради Безпеки ООН.
Він також відзначив холоднокровність в діях української влади, яка попри провокації намагається вирішити це питання через дипломатичний діалог.