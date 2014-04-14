Велика Британія на засіданні Ради ЄС наполягатиме на сильній відповіді щодо ситуації в Україні - Кемерон

Велика Британія наполягає на сильній відповіді щодо погіршення ситуації в Україні на сьогоднішньому засіданні Ради ЄС.

Про це написав у своєму Twitter прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон.

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«Обговорив погіршення ситуації в Україні з (міністром закордонних справ Великої Британії - УНІАН) Вільямом Хейгом. Велика Британія буде здійснювати тиск з метою сильної і об'єднаної відповіді на сьогоднішньому засіданні ЄС», - написав Кемерон.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 квітня, Рада Європейського Союзу на рівні міністрів закордонних справ розгляне ситуацію у східних регіонах України.