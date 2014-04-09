Велика Британія погрожує Росії новими санкціями ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол Великої Британії в Україні Саймон Сміт сьогодні під час брифінгу в Києві.

«Якщо ви запитуєте, що потрібно для запровадження подальших санкцій для британського уряду, то якщо не буде доказів за наступні пару тижнів, що Росія вдалася до конструктивних дій заради деескалації ситуації і припинила дестабілізацію ситуації, тоді ми дуже потужно будемо обстоювати (в ЄС - УНІАН) потребу просування шляху санкцій», - підкреслив він.

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«Британія виходить не з того, що ситуація погіршиться, ми вважаємо, що міністри ЄС та глави урядів дуже чітко сказали, що вони очікують від Росії припинення зусиль із дестабілізації ситуації, очікують позитивних доказів дій на деескалацію ситуації», - зазначив Сміт.

Проте посол сподівається, що до санкцій не дійде і результати для вирішення кризи в Україні принесуть багатоформатні переговори.

Як повідомляв УНІАН, чотиристороння зустріч глав дипломатій ЄС, США, України та Росії щодо врегулювання української кризи відбудеться в Європі наступного тижня, нині відпрацьовуються її час та місце.

"Зустріч відбудеться наступного тижня десь у Європі. Точної дати і місця ще немає - над цим зараз активно працюють", - сказала сьогодні, 9 квітня, Майя Косьянчич, речниця Верховного представника ЄС з зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон.

За її словами, чотиристороння зустріч Ештон, Державного секретаря США Джона Керрі, глав МЗС України Андрія Дещиці та Росії Сергія Лаврова не може відбутися у понеділок-вівторок, оскільки в ці дні на Раду ЄС у Люксембурзі збираються міністри закордонних справ 28-ми країн-членів ЄС.

За словами Косьянчич, зустріч, радше, може відбутися у середу-четвер, оскільки у п'ятницю - вихідний день перед Великоднем.