Партія регіонів 16 квітня проведе Надзвичайний з'їзд депутатів усіх рівнів Донецької області

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької облорганізації Партії регіонів, з'їзд пройде у Донецьку «у зв'язку із подіями, що сталися у Донецькій області».

«Обрані прямим голосуванням жителями Донецької області депутати сільських, селищних, міських, районних, обласної ради і Верховної Ради України мають легітимні повноваження представляти територіальні громади Донецької області і є єдиними повноправними виразниками думки жителів Донеччини», - йдеться у повідомленні.Читайте такожПартія регіонів, КПУ, російські неонацисти: ЗМІ відстежили зв'язки сепаратистів

Також у повідомленні зазначається, що «з'їзд повинен об'єднати основні вимоги жителів регіону і висунути їх центральним органам влади – це: децентралізація влади - прямі вибори губернатора, розширення повноважень для регіону, зокрема, бюджетна автономія, а також державний статус російської мови».

«Наша мета – захистити інтереси Донбасу, запобігти розколу України і припинити подальше кровопролиття», - наголошується в повідомленні.Читайте такожРегіонали проти силового сценарію та використання армії на Сході

Як повідомляв УНІАН, останні дні сепаратисти активізувалися в Донецькій області - силою захоплюють адміністративні будівлі. 13 квітня в.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов оголосив ультиматум сепаратистам у східних областях України. Він закликав до ранку 14 квітня звільнити приміщення влади і силових відомств. Згідно з рішенням РНБО, буде розпочато широкомасштабну антитерористичну операцію із залученням Збройних сил України.