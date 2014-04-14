Частина міліціонерів у Горлівці перейшла під командування підполковника армії РФ

"12.50 частині особового складу відділення у внутрішньому дворі хтось в камуфляжі, який представився підполковником російської армії з Сімферополя і пред'явив російський паспорт (!!!), представив нового начальника - людину в штатському Шульженко Олександра Федоровича", - повідомляє депутат Одеської облради Олексій Гончаренко у своєму блогке на Українській правді.

У теж час, з розгромленої будівлі вивели чинного начальника Горлівського міськуправління міліції. Зброю офіцер сепаратистам не здав, його посадили в машину.

За словами Гончаренка, який знаходиться у Горлівці, місто було одним з небагатьох міст Донецької області, де міліція на чолі з полковником Андрієм Крищенко чинила опір сепаратистам. Однак за дві доби ніхто до них не прийшов на допомогу і відділення міліції пало.

Гончаренко розповів, що штурмували відділення міліції натовп з 200-250 чоловік, які були з георгіївськими стрічками, масках. Вони були озброєні камінням, палицями, металевими щитами, коктейлями Молотова.