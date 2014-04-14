Стало відомо, коли почне "повноцінно функціонувати" кордон між Україною та Кримом

Кордон між Україною та Росією почне повноцінно функціонувати в Криму з 25 квітня. Про це повідомив журналістам в.о. начальника прикордонної служби Криму Андрій Панов, передає ИТАР-ТАСС.

За його словами, "на сьогоднішній день прикордонна служба (Криму) здійснює контроль у 27 пунктах пропуску, додатково розгорнуті на північному напрямку ще три автомобільні пункти пропуску та два залізничних - це Армянськ і Джанкой". "До 25 квітня починаємо працювати повноправно і в повному обсязі", - сказав Панов.

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Представник прикордонної служби підкреслив, що ситуація на кордоні абсолютно спокійна. "Ніяких обмежень ми не вводимо, сподіваємося, що наші колеги з української сторони будуть проводити відповідні заходи", - сказав він.

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В.о. начальника Управління ФМС по самопроголошеній республіці Крим Петро Ярош також зазначив, що "з 25 квітня відкривається державний кордон". "Ми зараз будемо обговорювати, як перетинати кордон, видачу міграційних карт", - сказав він. За його словами, ці питання будуть обговорюватися на нараді під керівництвом нелегітимного віце-прем'єра республіки Ольги Ковітіді. "Також буде вирішуватися питання - як перетинати кордон жителям Криму, які не встигли отримати російські паспорти, але зареєстровані на території республіки Крим", - додав Ярош.