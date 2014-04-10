Держприкордонслужба України повністю укомплектована військовозобов’язаними

Як зазначається в повідомленні, відповідно до указу президента України «Про часткову мобілізацію» у Державній прикордонній службі завершуються заходи з доукомплектування мобілізаційними ресурсами. Розпорядженням Генерального штабу Збройних Сил України були визначені відповідні органи охорони державного кордону та загони морської охорони, які підлягають доукомплектуванню військовозобов’язаними та технікою.

Сьогодні органи Держприкордонслужби України повністю укомплектовані військовозобов’язаними, які направлені з військових комісаріатів, йдеться в повідомленні.Читайте такожПрикордонники відмовили 330 особам у в’їзді в Україну з Придністров’я

При прийомі військовозобов’язаних перевага надається тим кандидатам, які раніше проходили військову службу у прикордонному відомстві та інших військових формуваннях. Із загальної кількості таких – близько 80%, 30% з них становлять колишні офіцери.

Усі мобілізовані громадяни проходять професійний відбір, під час якого визначається рівень їхньої фізичної підготовки та морально-психологічні якості. Головними критеріями під час здійснення психологічного вивчення військовозобов’язаних запасу, які прибувають на доукомплектування підрозділів Держприкордонслужби, є рівень нервово-психічного стану та здатність швидко адаптуватися до нових умов діяльності.

За результатами обстежень відпрацьовуються психологічні характеристики та надаються рекомендації керівникам підрозділів. Військовозобов’язані, які надходять на доукомплектування, зараховуються до списків військових частин, проходять три-п’ятиденну підготовку та приступають до несення служби. Для особового складу в органах охорони державного кордону створюються належні умови для розміщення та постановки новоприбулих на всі види забезпечення.Читайте такожПрикордонники не пропустили в Україну сімох російських військових

Як повідомляв УНІАН, у березні РФ здійснила анексію Криму і стягнула війська на кордон з Україною. 4 квітня МЗС України зафіксувало певне зменшення концентрації російських військ біля кордонів України, однак зазначило, що ситуація лишається загрозливою.