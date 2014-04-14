Для одночасного з виборами Всеукраїнського референдуму потрібен спеціальний закон - ЦВК

Як передає кореспондент УНІАН, про це Охендовський заявив сьогодні під час брифінгу після засідання ЦВК.

“ЦВК готова забезпечити підготовку з проведення Всеукраїнського референдуму, в тому числі і 25 травня 2014 року, за умов внесення відповідних змін до чинного законодавства”, - сказав Охендовський, додавши, що діючий закон про Всеукраїнський референдум передбачає, що сам референдум проводиться в останню неділю 50-денного строку з дня прийняття рішення про його призначення.

Охендовський зауважив, що до 25 травня залишилось лише 40 днів.

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“Абсолютно очевидно, що без внесення відповідних змін до закону про Всеукраїнський референдум, або без ухвалення спеціального закону на підставі якого можна було б провести референдум 25 травня, проведення такого референдуму буде під великим питанням. Я думаю, що ЦВК абсолютно нічого не зашкодить провести референдум, якщо Верховна Рада зможе ухвалити необхідний законодавчий акт щодо проведення референдуму 25 травня 2014 року... Зокрема, можна було б піти шляхом прийняття спеціального закону про референдум або опитування 25 травня”, - сказав Охендовський.

Голова ЦВК зазначив, що у разі якщо буде прийнятий спеціальний закон про Всеукраїнський референдум 25 травня, то в ньому в першу чергу необхідно було б врегулювати такі питання: по-перше, процес Всеукраїнського референдуму повинен розпочинатись на наступний день з дня прийняття відповідного рішення, терміни підготовки Всеукраїнського референдуму мають бути суттєво скорочені.

По-друге, за словами Охендовського, було б доцільно ухвалити рішення, відповідно до якого територіальні округи та виборчі дільниці для проведення Всеукраїнського референдуму не утворюються, а використати ті територіальні округи та виборчі дільниці, які вже існують на постійній основі і які будуть використані для підготовки та проведення виборів президента.

По-третє, необхідно передбачити на рівні закону, що підготовка і проведення референдуму буде здійснюватись тими самими ОВК і ДВК, які існуватимуть і функціонуватимуть для проведення виборів президента 25 травня 2014 року.

Охендовський також наголосив, що ЦВК не є суб'єктом ініціювання Всеукраїнського референдуму, тому готуватиме референдум з тих питань, які будуть винесені на Всеукраїнський референдум відповідними органами, які Конституцією України та законами України наділені відповідними повноваженнями.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 квітня, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов не виключив, що в разі ухвалення парламентом рішення, разом з президентськими виборами може бути проведений референдум щодо унітарності України.

Він зазначив: “Ми не проти того, щоб проводився референдум. Більше того, я переконаний, що переважна більшість українців на цьому референдумі, який може, коли парламент прийме відповідне рішення, відбутися разом з президентськими виборами, переважна більшість українців висловиться за неподільну незалежну демократичну і унітарну Україну”.