Турчинов заявляє, що цивільному населенню не видаватимуть зброю

В.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов заявляє, що цивільному населенню зброя видаватися не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні парламенту, коментуючи ініціативи фракції “Свобода” щодо необхідності ухвалення закону, який дозволяє мати зброю цивільним особам, а також щодо деяких ініціатив роздати зброю цивільним для захисту держави.

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Турчинов наголосив: “Держава дає зброю тільки тим, хто або йде працювати у міліцію, хто йде служити у Нацгвардію чи до Збройних сил”.

“Коли ми відкриємо доступ до зброї вільний, то це означає, що вільний доступ отримають і сепаратисти, і це означає, що ми штовхаємо Україну у прірву громадянської війни”, - наголосив Турчинов.

Він підкреслив: “Ми не допустимо громадянської війни”.

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За словами Турчинова, ті, хто хочуть захищати державу від сепаратистів, від загарбників, мають записуватися у міліцію, Збройні сили і таким чином захищати країну.

Турчинов заявив: “Громадянської війни в Україні не буде. Крапка”.