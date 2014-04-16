Фюле: в Україні діють озброєні групи з-за кордону

Про це заявив єврокомісар з розширення та політики сусідства Штефан Фюле, передає РИА Новости.

"Скоординовані та професійні дії озброєних груп, включаючи тих, хто проник на українську територію з-за кордону, на Східній Україні схожі на кримський сценарій", - сказав Фюле, виступаючи перед депутатами Європарламенту від імені глави дипломатії Євросоюзу Кетрін Ештон.

Читайте такожСтріляти на ураження: СБУ опублікувала переговори ГРУ з диверсантамиВін знову повторив заклик ЄС до Росії відвести війська від українського кордону і припинити будь-які подальші дії, спрямовані на дестабілізацію України".

Раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров знову заявив, що Росія абсолютно непричетна до подій на південному сході України, як і в Криму: за його словами, ніяких агентів спецслужб, військ там немає.

Пізніше Лавров ще раз повторив в.о. голови українського МЗС Андрію Дещиці, що підстав для звинувачень Росії в ускладненні ситуації на півдні і південному сході України немає.