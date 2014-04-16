Нардеп: Росія масово перекидає війська до Криму



Про це повідомляє нардеп Олександр Бригинець у своєму мікроблозі Twitter.

Цю інформацію, за словами Бригинця, підтвердили і активісти Української справи та Незалежних профспілок України.

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На думку нардепа, вже за добу ця техніка буде між Кримською та Херсонською областями.