Нардеп: Росія масово перекидає війська до Криму
23:24, 16 квітня 2014Політика
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З 19.00 за київським часом на Керчинській переправі йде масоване перекидання російських військ та техніки.
Росія масово перекидає війська до Криму / REUTERS
Про це повідомляє нардеп Олександр Бригинець у своєму мікроблозі Twitter.
Цю інформацію, за словами Бригинця, підтвердили і активісти Української справи та Незалежних профспілок України.
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На думку нардепа, вже за добу ця техніка буде між Кримською та Херсонською областями.
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