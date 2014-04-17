Питання Конституції не може обговорюватися в Женеві – Порошенко

Про це заявив співголова Комітету парламентського співробітництва Україна - ЄС Петро Порошенко у Страсбурзі після зустрічі з президентом Європейського парламенту Мартіном Шульцем, яка була присвячена подіям в Україні та 4-сторонній міжнародній зустрічі в Женеві.

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«Україна добре підготовлена до зустрічі в Женеві і готова до знаходження компромісу, але є речі, з якими ми ніколи погодимося. Це - агресія і спроби зовні нав’язувати зміни до української Конституції, робота над якою є винятково внутрішньою справою самих українців», - наголосив Порошенко, повідомили УНІАН у його прес-службі.

Шульц у свою чергу висловив сподівання, що перемовини, які відбудуться в Женеві, мають принести конкретні результати для стабілізації ситуації в Україні. «Я дивлюся з надією на переговори в Женеві, і ми сподіваємось, і в той самий час, наполягаємо, щоб усі учасники приїхали з метою знаходження конструктивного рішення для України і для усієї Європи», - сказав він.

Президент ЄП розповів, що від імені Європейського парламенту зробив звернення до керівництва Російської Федерації із закликом поважати недоторканість і територіальну цілісність України і уникати будь-яких проявів агресії.

«Україна зараз перебуває під агресією, і агресією не лише на території Криму, а й в східних областях України, - зазначив Порошенко. - Ми зіштовхнулися з агресією спеціальних підрозділів збройних сил Російської Федерації, які дестабілізують ситуацію в Україні. Лише минулої ночі три людини було вбито, 13 поранено, і в цих умовах українська влада намагається зробити усе можливе для стабілізації ситуації».

Як повідомлялося, кандидат у президенти України Порошенко перебуває у Страсбурзі в зв’язку з тим, що в сьогодні, 17 квітня, має бути прийнята резолюція Європейського парламенту щодо України.