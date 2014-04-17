Питання Конституції не може обговорюватися в Женеві – Порошенко
Питання Конституції та внутрішнього устрою України не можуть обговорюватися в Женеві.
Про це заявив співголова Комітету парламентського співробітництва Україна - ЄС Петро Порошенко у Страсбурзі після зустрічі з президентом Європейського парламенту Мартіном Шульцем, яка була присвячена подіям в Україні та 4-сторонній міжнародній зустрічі в Женеві.
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«Україна добре підготовлена до зустрічі в Женеві і готова до знаходження компромісу, але є речі, з якими ми ніколи погодимося. Це - агресія і спроби зовні нав’язувати зміни до української Конституції, робота над якою є винятково внутрішньою справою самих українців», - наголосив Порошенко, повідомили УНІАН у його прес-службі.
Шульц у свою чергу висловив сподівання, що перемовини, які відбудуться в Женеві, мають принести конкретні результати для стабілізації ситуації в Україні. «Я дивлюся з надією на переговори в Женеві, і ми сподіваємось, і в той самий час, наполягаємо, щоб усі учасники приїхали з метою знаходження конструктивного рішення для України і для усієї Європи», - сказав він.
Президент ЄП розповів, що від імені Європейського парламенту зробив звернення до керівництва Російської Федерації із закликом поважати недоторканість і територіальну цілісність України і уникати будь-яких проявів агресії.
«Україна зараз перебуває під агресією, і агресією не лише на території Криму, а й в східних областях України, - зазначив Порошенко. - Ми зіштовхнулися з агресією спеціальних підрозділів збройних сил Російської Федерації, які дестабілізують ситуацію в Україні. Лише минулої ночі три людини було вбито, 13 поранено, і в цих умовах українська влада намагається зробити усе можливе для стабілізації ситуації».
Як повідомлялося, кандидат у президенти України Порошенко перебуває у Страсбурзі в зв’язку з тим, що в сьогодні, 17 квітня, має бути прийнята резолюція Європейського парламенту щодо України.
СПІЛЬНА ЗАЯВА ПРЕЗИДЕНТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ МАРТІНА ЩУЛЬЦА І КАНДИДАТА НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ПЕТРА ПОРОШЕНКА
Мартін Шульц:
Ми мали чудову можливість зустрітися і говорити з наступним Президентом України.
Ми обговорювали дебати, які відбуваються в Європейському Парламенті, останні події в Україні і перемовини, які мають відбутися в Женеві, які на нашу думку мають принести конкретні результати для стабілізації ситуації в Україні, і я зробив від імені Європейського Парламенту заяву до керівництва Російської Федерації поважати недоторканість і незмінність територіальної цілісності України і уникнути будь-яких проявів агресії. Хочу наголосити - Україна є суверенною і незалежною країною, яка і це підтверджено неодноразово Європейським Парламентом, який недвозначно заявляє про свою підтримку визнаної усім світом територію і Конституцію України, і тут я б хотів особливо підкреслити принцип Європейського Парламенту – демократичний процес в Україні і легітимність діючого українського уряду залежить виключно від України і українського народу.
І наостанок Петро Порошенко
Дуже дякую, містер Президент!
Ми дуже цінуємо позицію Європейського Парламенту і позицію Президента Європейського Парламенту з дуже сильною підтримкою демократичних цінностей в Україні, підтримкою суверенітету і територіальної цілісності України, особливо в цей один з найскладніших періодів української історії.
Україна зараз перебуває під агресією і агресією не лише на території Криму, а й в двох областях України ми маємо агресію спеціальних підрозділів збройних сил Російської Федерації, які дестабілізують ситуацію в Україні. Лише цією ночі три людини було вбито, 13 було поранено і, в цих умовах, українська влада намагається зробити усе можливе для стабілізації ситуації.
Сьогодні є дуже важливим днем для деескалації конфлікту.
Сьогодні ми маємо зустріч в Женеві і ми добре підготовлені до цієї зустрічі і готові до знаходження компромісу лише одна річ, з якою ми ніколи не погодимся – це агресія і спроби змінити українську Конституцію, яка на наше глибоке переконання є лише внутрішньою справою самих українців.
Особливо хочу підкреслити, що саме в цей важливий день має бути прийнята резолюція Європейського Парламенту, яка однозначно підтримує українську незалежність, підтримує українські кроки по деескалації конфлікту і яка повністю співпадає з прагненнями українського народу.
Зараз ми набагато ближче до прийняття рішення щодо пакету антикорупційних та антидисримінаційних законів в українському парламенті.
І сьогодні ця єдність, яку демонструє Європейський Парламент з парламентом України є дуже важливим і сильним сигналом для усіх учасників процесу по деескалації конфлікту в Україні.