Захід не продасть Україну в Женеві - глава МЗС Польщі

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський переконаний, що західні держави на сьогоднішній міжнародній зустрічі в Женеві щодо України зможуть протистояти натиску росіян та не зрадять інтересів українців.

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це він заявив в ефірі польського телеканалу Polsat News.

”Не продасть Україну. Я впевнений”, - сказав Сікорський.

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Міністр нагадав, що 14 квітня держави Європейського Союзу затвердили інструкцію на цю зустріч для їхнього представника Кетрін Ештон, в якій, зокрема, висловлюється проти федералізації України, якої домагається Росія.

Сікорський назвав небезпечною федералізацію України, зауваживши, що у такому вигляді країна не зможе реалізовувати реформ та Угоду про асоціацію з Європейським Союзом.

За його словами, федералізація України могла би бути такою, як у Боснії, а не Швейцарії чи США.

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Глава польського МЗС також засудив вимоги росіян змінити державний устрій України на федеративний.

”Ми не можемо погодитись на колоніальний дискурс, коли великі держави нав`язують великій європейській державі його Конституцію. Україна, якщо захоче, то сама проведе децентралізацію”, - сказав Сікорський.

Він додав, що українській владі варто віддати частину повноважень на місця, зауваживши, що нині найменші керівники призначаються з Києва.