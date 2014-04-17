У ВР оголошено перерву до 16:00 для консультації лідерів фракцій і груп

Як передає кореспондент УНІАН, голова ВР Олександр Турчинов зазначив, що до нього звертаються народні депутати з пропозицією провести засідання керівників груп і фракцій парламенту для того, щоб “вийти на спільну заяву або спільний меморандум з питань мирного врегулювання ситуації в східних регіонах нашої країни”.

Турчинов наголосив: “Ми говорили з депутатами всіх фракцій і зараз я зустрічався з депутатською фракцією Партії регіонів і вони також пропонують знову напрацювати матеріали, напрацювати формат щодо спроби мирного врегулювання ситуації в Донецьку, особливо це важливо напередодні великих християнських свят».Читайте такожВР ухвалила постанову щодо відновлення призову до армії

«Ми за те, щоб використати всі можливості мирного врегулювання проблеми, ми за те, щоб всі наші громадяни разом, незалежно від того, де вони мешкають - в Донецьку чи у Львові, разом будували наш спільний дім Україну”, - підкреслив Турчинов.

В той же час він додав, що ті “терористи і диверсійні групи, які працюють зараз на території Донеччини, заледве чи зацікавлені в цьому процесі. Але в той же час сотні тисяч наших громадян, я переконаний, це безумовно (йдеться про мирне врегулювання ситуації — УНІАН) підтримають”.

Турчинов запросив на 13.30 лідерів фракцій і груп на консультації.

Сьогоднішнє засідання парламенту продовжиться о 16-й годині.