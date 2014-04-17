Проросійські мітингувальники зайшли у міжнародний аеропорт "Донецьк".

Цю інформацію "Остров" підтвердили у самому аеропорту.

"Так, у нас є "гості". Вони всередині терміналу. Активно не діють . Аеропорт працює у звичайному режимі", - передає агентство.

Раніше сепаратисти, які захопили будівлю Донецької облдержадміністрації в Донецьку, неодноразово заявляли про необхідність блокування роботи аеропорту, щоб не допустити у місто "Правий сектор".Читайте такожСепаратисти можуть захопити аеропорт у Донецьку, військові готові застосувати зброю

Зараз до аеропорту в Донецьку рухається група людей з прапорами так званої "Донецької республіки". Про це повідомляють "Новини Донбасу".

Їх близько 100 осіб. Навколо аеропорту їздять машини з георгіївськими стрічками. Кількість людей збільшується. Продовжують приїжджати машини з георгіївськими стрічками. Люди просуваються ближче до будівлі, зброї поки у них не спостерігається.