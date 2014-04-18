"Женевські домовленості" зменшують ризик загострення конфлікту в Україні - Коморовський

Як передає кореспондент УНІАН, про це Коморовський заявив сьогодні у Варшаві.

"Досягнуті домовленості, на моє переконання, дають одне: елімінують на цьому етапі ризик різкого загострення конфлікту в околицях України та в Східній Україні. Такі далекосяжні зобов'язання та однозначні декларації міністра закордонних справ Росії все-таки не можна перекреслити за кілька днів", - сказав Коморовський.

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Він також зауважив, що переговори у Женеві створили "новий клімат", визнавши, що вони, звичайно, не вирішують усіх проблем та багато буде залежати від того, як ці домовленості будуть виконуватися сторонами.

"Мінімальним виграшем може бути виграш часу та зупинення загострення дуже серйозного конфлікту. Варто усвідомити, що кожен тиждень умовного спокою чи брак загострення конфлікту, це додатковий шанс для нової української влади, шанс на зміцнення Української держави", - сказав Коморовський.

Президент висловив теж думку, що було би добре, якби дискусія навколо України перейшла з мілітарних категорій на розмови про майбутній державний устрій цієї держави.