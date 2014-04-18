На в'їздах до Харкова з'явилися блокпости, правоохоронці працюють у посиленому режимі

У зв’язку з проведенням антитерористичної операції правоохоронними органами регіону посилено заходи з контролю за переміщенням автомобільного транспорту на в’їздах до міста Харкова, повідомляється на сайті СБУ.

"Контроль на блокпостах здійснюється винятково кадровими співробітниками правоохоронних органів: Державтоінспекції, міліції та Служби безпеки України. Громадські активісти до вказаних заходів не залучаються", - сказано в повідомленні.

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У СБУ зазначили, що основними завданнями правоохоронців на блокпостах є недопущення ввезення на територію регіону вогнепальної та холодної зброї, бойових припасів, вибухових речовин, наркотичних засобів тощо.

Правоохоронці закликають громадян з розумінням ставитися до необхідності перевірки автотранспорту та виконувати всі законні вимоги співробітників правоохоронних органів.