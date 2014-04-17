МВС відзначить співробітників, які проявлять героїзм в ході антитерористичної операції

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МВС України.

Усі співробітники міліції та бійці спецпідрозділів, які в умовах антитерористичної операції діють відповідно до статуту, обов'язку і присязі, проявляють героїзм і відданість народу України, будуть нагороджені відомчими відзнаками і представлені до позачергових звань.

МВС вітає ініціативу українських підприємців щодо надання матеріальної допомоги силовим структурам України і роботи з населенням областей південного сходу по залученню до знешкодження іноземних диверсійно-терористичних груп, роззброєння сепаратистських формувань та участі в охороні державних об'єктів.

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Міністерство внутрішніх справ висловлює подяку кожному жителю південного сходу України, хто підтримує співробітників МВС, допомагає морально, матеріально й організаційно, з розумінням ставиться до труднощів, викликаних проведенням антитерористичної операції.