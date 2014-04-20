Лукашенко обіцяє зробити все, щоб Україна жила спокійно

Про це він заявив під час відвідування собору в Мінську, передає РИА Новости.

”На Україні сьогодні відбуваються погані події, і ми, звичайно, робитимемо все для того, щоб Україна жила спокійно”, - заявив Лукашенко.

Читайте такожЛукашенко вважає Турчинова легітимним в.о. президента України Він нагадав, що рік тому говорив про так звану арабську весну, про Сирію, де йде війна. ”Я тоді говорив вам: не думайте, що це так далеко від нас, світ сьогодні настільки тісний, що говорити про те, що це далеко – неприйнятно. Це вже (події в Україні) навіть не біля нашого порога, це вже у нас”, - сказав Лукашенко.

Він зазначив, що казав про це не для того, щоб нагнітати обстановку. ”Я це говорю для того, щоб ви ще раз засвоїли велику істину: немає на світі нічого дорожчого за мир і спокій”, - сказав білоруський президент.