Бойові дельфіни США візьмуть участь у навчаннях НАТО на Чорному морі

Про ці плани розповів представник військово-морських сил США Тому Лапуцца, відповідальний за програму з морським ссавцям, передає Лента.ру.

Він повідомив, що навчання за участю 20 дельфінів і десяти морських левів триватимуть близько двох тижнів. Це будуть перші подібні навчання НАТО.

На Чорному морі морські тварини протестують новий антирадар. Поки той, за легендою навчань, буде дезорієнтувати ворога локатори, морські леви і дельфіни будуть шукати міни і військових водолазів.Читайте такожКримських бойових дельфінів поставлять на службу флоту Росії - ЗМІ

На початку квітня українська влада оголосила, що запланували на 2014 рік вісім спільних навчань з країнами НАТО. В Україну тварин доставлять літаками, обладнаними спеціальними ваннами.

Як зазначає видання, американські дельфіни можуть зустрітися в море з російськими «колегами».