Нардеп Лук'янов називає події на сході України віддзеркаленням подій на Майдані

Те, що зараз відбувається на сході України, є дзеркальним відображенням подій на Майдані.

Про це сказав народний депутат з фракції Партії регіонів під час круглого столу у рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ та Телевізійною службою новин каналу «1+1».

Лук'янов зазначив, що протестувальники зі сходу України в переважній більшості протестують щиро, як це робили їх співвітчизники у Києві. Вони так само вийшли протестувати проти корупції.

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Разом з тим він назвав помилковою позицію тих протестуючих, які стоять з прапорами Росії: "Частина людей взяла російський прапор, оскільки в Росії, вони бачать, життя трошки ситніше. Але вони повинні розуміти, що вирішення їх проблем є в Україні".

Також народний депутат переконаний, що Україні варто уникати як російського впливу, так і західного, щоб примиритись в середині країни.

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При цьому, Лук’янов не відповів прямо на запитання, чи визнає він присутність російських військових на сході України: "Якщо там є такі значні сили, то надайте відео, зніміть їх".

Народний депутат переконаний, що люди зі зброєю серед протестуючих можуть бути найняті тіньовим бізнесом.

Разом з тим він заявив, що в будь-якому разі Україна має дати відсіч спробам порушити її територіальну цілісність.