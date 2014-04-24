ВР не підтримала дострокове складення депутатських повноважень Яреми, Бондаренка та Лунченка
Верховна Рада України не підтримала дострокове складення депутатських повноважень першого віце-прем’єр-міністра України Віталія Яреми, голови Київської міської державної адміністрації Володимира Бондаренка та голови Закарпатської ОДА Валерія Лунченка.
Як передає кореспондент УНІАН, за складення депутатських повноважень Яремою проголосували лише 178 (при необхідних 226 голосів) із 283 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.
За складення повноважень Лунченком проголосували 182 із 281 депутата, зареєстрованого у сесійній залі.
За складення повноважень Бондаренком проголосували лише 184 із 276 депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.Читайте такожНовообраний народний депутат Фірсов склав присягу
Після цих нерезультативних голосувань голова Верховної Ради України Олександр Турчинов зазначив, що в нього ще є “багато заяв” про дострокове складення повноважень, але парламент не голосує за ці рішення.
Він закликав народних депутатів: якщо вони закликають складати мандати, то «тоді треба голосувати”, або не ставити це питання взагалі в порядок денний..»