ВР не підтримала дострокове складення депутатських повноважень Яреми, Бондаренка та Лунченка

Як передає кореспондент УНІАН, за складення депутатських повноважень Яремою проголосували лише 178 (при необхідних 226 голосів) із 283 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

За складення повноважень Лунченком проголосували 182 із 281 депутата, зареєстрованого у сесійній залі.

За складення повноважень Бондаренком проголосували лише 184 із 276 депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.Читайте такожНовообраний народний депутат Фірсов склав присягу

Після цих нерезультативних голосувань голова Верховної Ради України Олександр Турчинов зазначив, що в нього ще є “багато заяв” про дострокове складення повноважень, але парламент не голосує за ці рішення.

Він закликав народних депутатів: якщо вони закликають складати мандати, то «тоді треба голосувати”, або не ставити це питання взагалі в порядок денний..»