Керрі різко звинуватив Росію в невиконанні женевських зобов'язань

Джон Керрі заявив, що неможливо вирішити кризу, якщо цього хоче тільки одна сторона.

"За сім днів Росія не зробила жодного кроку в правильному напрямку. Жоден представник російської влади публічно не закликав сепаратистів підтримати женевську угоду, скласти зброю і звільнити будівлі. Вони не закликали їх до цих дій", - сказав Керрі, виступаючи зі спеціальною заявою щодо України.

У той же час, за його словами, з самого першого дня українська влада почала працювати над тим, щоб виконати умови Женевського угоди.

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Світ став свідком того, що Росія, у той же час, прикладає зусилля до того, щоб відвернути і ввести в оману громадськість, продовжив Керрі. Росія продовжує координувати і фінансувати сепаратистські руху на сході України, роблячи при цьому заяви, які не відповідають дійсності.

На думку держсекретаря, який послався на дані спостерігачів, до того, як Росія почала ескалацію, в регіоні не було масштабних проявів насильства.

Керрі сказав, що Росія намагається займатися саботажем демократичного процесу в Україні:

«Якщо Росія продовжить рух у тому ж напрямку, це буде не тільки серйозною, але і дорогої помилкою».

«Вікно для зміни курсу закривається», і якщо Росія продовжить рух колишнім шляхом, США і Європа зроблять все, щоб Москва заплатила високу ціну.

«Ми готові діяти», - підкреслив Джон Керрі.

За матеріалами РИА Новости, Голос Америки