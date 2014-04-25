Яценюк закликає міжнародну спільноту об'єднатися проти російської агресії
Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк закликає міжнародну спільноту об'єднатися проти російської агресії. Він назвав пособництво тероризму міжнародним злочином, за який неминуче прийде покарання.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк заявив, відкриваючи засідання уряду.
"Ми закликаємо міжнародну спільноту об'єднатися проти російської агресії. Виклик, який стоїть перед Україною, – це виклик, який стоїть перед всією світовою громадськістю", - сказав глава уряду.
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За словами Яценюка, "збереження територіальної цілісності країни буде умовою збереження миру і стабільності в Європі. Якщо США, країни ЄС, Україна і вся міжнародна громадськість і далі зберігатимуть єдність і діятимуть узгоджено з тим, щоб змусити Росію виконувати її міжнародні зобов'язання, ми збережемо мир і стабільність, і систему світової безпеки, яку Росія хоче розвалити».
За словами Яценюка, країни усього світу зараз солідарні з Україною. «Навіть Папа Римський призначив аудієнцію, щоб продемонструвати, що весь світ з Україною. Але моя упевненість у тому, що відповідальність за нашу країну - тільки в наших руках. Це наша країна, наші люди і наше майбутнє. Це наша боротьба», - сказав Яценюк.
Як повідомляв УНІАН, 24 квітня після початку силами МВС України активної фази антитерористичної операції в захопленому бойовиками Слов'янську Донецької області президент РФ Володимир Путін заявив, що «дії влади Києва проти народу України матимуть для них наслідки, зокрема в плані міждержавних відносин РФ і України». Міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про початок навчань у прикордонних з Україною районах.
Представник України у Раді безпеки ООН Юрій Сергєєв повідомив, що під час військових навчань на кордоні з Україною Росія зосередила артилерію, установки ”Град” і близько 200 танків. За його словами, на кордоні з Україною перебувають кілька угруповань військ РФ - це спільні навчання груп військ Західного і Південного військових округів.