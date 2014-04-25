Російські військові проводять маневри в кілометрі від українського кордону - Міноборони

Про це заявив в.о. міністра оборони Михайло Коваль, передає "РБК-Україна".

"Вчора були певні маневри поблизу кордону. Ми на них реагували... Були підходи до державного кордону на відстані одного кілометра", - зазначив він.

За його словами, державний кордон російські військові не перетинали. Разом з цим Коваль зазначив, що українська армія готова захищати батьківщину.

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Як повідомляв УНІАН, 24 квітня, після початку силами МВС активної фази антитерористичної операції в захопленому проросійськими бойовиками Слов'янську Донецької області, президент РФ Володимир Путін заявив, що дії влади Києва проти народу України будуть мати для них наслідки, зокрема в плані міждержавних відносин РФ і України. А міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про початок навчань у прикордонних з Україною районах.