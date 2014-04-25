МЗС повідомляє про активізацію російських військ на кордоні з Україною

На українсько-російській ділянці державного кордону на сході України суттєво активізувалися дії підрозділів та частин Збройних сил Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

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Він зазначив, що на сьогодні ситуація суттєво не змінилася, маневрування Збройних сил Росії вздовж кордону з Україною продовжується. Зокрема, вчора в місті Ростов-на-Дону в напрямку державного кордону України на ділянці з Донецькою областю спостерігався рух двох колон у складі 50 БТРів, 6 танків, 8 установок “Град” та 300 військових автомобілів.

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За словами Перебийноса, російська сторона припинила пропуск у прикордонному пункті “Гуково”, де громадян України не пропускають на територію РФ.