Аваков спростував інформацію про нічний бій під Слов'янськом

Глава МВС Арсен Аваков спростував інформацію про бій під Слов'янськ. Про це він написав у Twitter, повідомляють Новости Донбасса.

"Неправда. Немає бою. В Артемівську збиралися і юрмилися перед військскладами. Але там сил більш ніж. Військові спокійні", - запевнив Він.

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Нагадаємо, за даними "Новости Донбасса", вчора пізно ввечері під Слов'янськом невідомі напали на збройові склади - нібито йшов бій і були потерпілі.