Аваков спростував інформацію про нічний бій під Слов'янськом
11:56, 27 квітня 2014Політика
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Про це він написав у своєму Twitter.
Аваков спростував інформацію про нічний бій під Слов'янськом
Глава МВС Арсен Аваков спростував інформацію про бій під Слов'янськ. Про це він написав у Twitter, повідомляють Новости Донбасса.
"Неправда. Немає бою. В Артемівську збиралися і юрмилися перед військскладами. Але там сил більш ніж. Військові спокійні", - запевнив Він.
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Нагадаємо, за даними "Новости Донбасса", вчора пізно ввечері під Слов'янськом невідомі напали на збройові склади - нібито йшов бій і були потерпілі.
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