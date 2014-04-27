Вночі під Слов'янськом українські силовики деблокували блокпост і схопили одного екстреміста - Тимчук

Минулої ночі поблизу Слов`янська українські силовики деблокували блокпост, який будували сепаратисти.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

«Точкову операцію провела мобільна група спецпризначення СБУ. Одного з екстремістів захоплено – ним виявився представник донецького козацтва».

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Крім того, як повідомив Тимчук, «минулої ночі до збройових складів у Артемівську, що охороняються українськими військовими, прибуло близько 100 сепаратистів, частина з яких була озброєна. Через 2 години сепаратистів було вже близько 1000 осіб, ідентифіковано прибуття автомобілів з номерами Харківської області. Серйозні спроби штурму не робилися, акція носила швидше характер психологічного тиску. Сепаратисти скандували «Армія з народом!». Під ранок сепаратисти поїхали».

У Стаханові «після недовгої нічної активності натовп проросійськи налаштованих громадян, що зібрався в центрі міста, розійшовся. Екстремісти, які прибули з Луганська і ініціювали акцію, виїхали з міста (у напрямку до Луганська). Серед останніх були ідентифіковані жителі Стаханова, які брали участь у захопленні будівлі СБУ в Луганську і які до останнього часу перебували в захопленій будівлі», - зазначив Тимчук.

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Він також додав, що факт затримання донецькими екстремістами співробітників СБУ (про що вночі повідомили ЗМІ) група «Інформаційний опір» не коментує, вважаючи, що це в компетенції винятково СБУ.