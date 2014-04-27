ОБСЄ відряджає до Слов’янська групу переговірників

Організація з безпеки і співробітництва у Європі (ОБСЄ) відряджає у Слов’янськ групу переговірників, які добиватимуться звільнення затриманих раніше військових експертів ОБСЄ.

Про це повідомляє агентство AFP з посиланням на речницю ОБСЄ Тетяну Баєву, пише Радіо Свобода.

«Очікується, що вони прибудуть у регіон сьогодні», – розповіла Баєва.

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Як повідомляв УНІАН, 25 квітня у Слов`янську терористи захопили автобус, у якому перебували 7 представників ОБСЄ, 5 представників Збройних сил України і водій. За даними Міноборони Німеччини, у складі неозброєної місії, затриманої у Слов`янську, - троє військових спостерігачів з Німеччини, один німецький військовий перекладач і четверо військових спостерігачів з Данії, Чехії, Польщі та Швеції.

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