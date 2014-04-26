Сепаратисти назвали військових інспекторів ОБСЄ "шпигунами" і не збираються їх відпускати - ЗМІ

Про це заявив сьогодні на брифінгу в Слов'янську представник сепаратистів, передає РИА Новости.

"У них виявлені військові карти Слов'янська з відміченими блокпостами, патрони, військові жетони", - сказав представник ополчення. Також журналістам були пред'явлені документи затриманих на імена Джона Крістенсена (Данія), Кшиштофа Кобельські (Польща), Акселя Шнайдера (Німеччина), в яких військові спостерігачі були названі "офіцерами".Читайте такожОБСЄ: викрадені у Слов’янську є військовими інспекторами

За словами глави тимчасового уряду самопроголошеної "Донецької народної республіки" Дениса Пушиліна, який приїхав на переговори, ополченці підозрюють затриманих у шпигунстві "на користь НАТО". За твердженням ополченців, в автобусі перебувало четверо громадян ФРН, а також по представнику Данії, Польщі, Болгарії та Чехії.

«У делегації також були офіцери Генштабу України», - заявив Пушилін, відзначивши, що ополченці мають намір обміняти їх «на наших полонених, зокрема, на (арештованого «народного губернатора» Донецька) Павла Губарєва». Пушилін також запевнив журналістів, що із затриманими поводяться добре.Читайте такожДоля місії ОБСЄ вирішиться до ранку суботи - "мер" Слов'янська

Як повідомляв УНІАН, 25 квітня об 11.40 на в'їзді до м. Слов'янська невідомі зупинили автобус із 13 пасажирами. Серед них були 7 представників ОБСЄ, 5 представників Збройних сил України і водій транспортного засобу. За останньою інформацією, захоплені громадяни перебувають в приміщенні УСБУ.

В ОБСЄ повідомили, що викрадені у Слов'янську є військовими інспекторами.