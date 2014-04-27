Генсек ОБСЄ не прилетить в Україну: "не сьогодні"
21:06, 27 квітня 2014Політика
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Генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Заньєр не прилетить у неділю до Києва.
“@MaximEristavi: @OSCE not heading to Kyiv, @catheebee confirms to me." To be clear @OSCE Secretary General not heading to Kyiv, not today.
— OSCE (@OSCE) April 27, 2014
Про це йдеться у повідомленні ОБСЄ у Твіттері.
Як повідомлялося раніше, генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Заньєр мав прибути в Київ у неділю ввечері.
Ламберто Заньєр / odkb-csto.org
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