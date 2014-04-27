Генсек ОБСЄ не прилетить в Україну: "не сьогодні"

“@MaximEristavi: @OSCE not heading to Kyiv, @catheebee confirms to me." To be clear @OSCE Secretary General not heading to Kyiv, not today. — OSCE (@OSCE) April 27, 2014

Про це йдеться у повідомленні ОБСЄ у Твіттері.

Як повідомлялося раніше, генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Заньєр мав прибути в Київ у неділю ввечері.