Генсек ОБСЄ не прилетить в Україну: "не сьогодні"

21:06, 27 квітня 2014
Політика
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Генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Заньєр не прилетить у неділю до Києва.

Про це йдеться у повідомленні ОБСЄ у Твіттері.

Як повідомлялося раніше, генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Заньєр мав прибути в Київ у неділю ввечері.

Ламберто Заньєр / odkb-csto.org

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