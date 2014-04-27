До Києва терміново вилітає генеральний секретар ОБСЄ

Про це повідомив виконуючий обов'язки міністра закордонних справ України Андрій Дещиця.

"Ситуація зі звільненням спостерігачів ОБСЄ залишається складною. Повертаюся до Києва. Увечері до Києва прилітає і генсек ОБСЄ Ламберто Заньєр", - написав в.о.голови МЗС у Твіттері, передає Українська правда.

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Представники ОБСЄ були затримані 25 квітня на в'їзді в Слов'янськ з боку Краматорська. Серед пасажирів автобусу були 7 представників ОБСЄ, 5 представників Збройних Сил України і водій транспортного засобу.

МЗС України звернувся до РФ із вимогою вплинути на терористів, щоб ті звільнили представників місії, які прибули в Слов'янськ з метою "ознайомлення з ходом проведення антитерористичної операції на предмет дотримання Україною норм міжнародного права в частині захисту цивільного населення".

Разом з тим в ОБСЄ заявили: люди, які знаходилися в захопленому автобусі не мають відношення до спеціальної моніторингової місії ОБСЄ або до спостерігачів на виборах.

За даними ОБСЄ, затримані - військова верифікаційна місія, яка "прибула на запрошення влади України відповідно до віденського документу 2011 року". До неї входять вісім осіб: четверо громадян Німеччини і по одному представнику з Чехії, Данії, Польщі та Швеції.

26 квітня представники Данії, Швеції та Польщі заявили, що затримані біля Слов'янська на сході України міжнародні військові інспектори з країн ОБСЄ мають бути негайно звільнені.

Разом з тим джерело в урядових колах Німеччини повідомило, що в Україну виїхала делегація ОБСЄ, яка буде вести переговори про звільнення захоплених військових інспекторів.