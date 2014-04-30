Без Олександра Януковича кадрові питання не вирішувалися - Бойко
01:22, 30 квітня 2014Політика
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Кадрові питання в період правління президента Віктора Януковича не вирішувалися без його старшого сина Олександра.
Без Олександра Янковича кадрові питання не вирішувались
Про це заявив колишній віце-прем'єр Юрій Бойко в ефірі програми "Шустер LIVE", пише Українська правда.
На запитання, чи правда, що без старшого сина Януковича не вирішувалася жодна фінансово-економічна проблема, він відповів: "Кадрові призначення точно. Кадрові призначення вирішувалися там".
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"У нас було два уряди на кінцевому етапі вже. У нас був не один уряд, а два: залишки уряду Азарова - і вони перебували в опозиції, - та уряд младореформаторів, який користувався довірою президента", - додав Бойко.
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