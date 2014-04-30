Поступки влади збуджують апетит терористів — депутат

Таку упевненість в ефірі телеканалу "112 Україна" висловив депутат Львівської обласної ради Андрій Холявка, пише Gazeta.ua.

За словами політика, намагання загравати з екстремістами означає капітуляцію.

"Йти на референдум задовольняти вимоги терористів, йти на поступки під дулом автомата категорично неправильно. Це капітуляція. Досвід показує, що це тільки збуджує апетити агресора", - зазначив Холявка.

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Він вважає, що нинішній владі в Україні необхідно насамперед завершити антитерористичну операцію і зайнятися структурними реформами, які повинні бути спрямовані в бік децентралізації влади.

"Абсолютно невдала зараз є ідея проведення референдуму. Насамперед повинна бути закінчена успішно антитерористична операція. Після цього повинні бути проведені структурні реформи, які б доповнили самоврядування реальним змістом і зняли цілу низку питань з гіперцентралізації", - пояснив Холявка.