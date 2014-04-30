Поступки влади збуджують апетит терористів — депутат
Йдучи на поступки сепаратистам і російським диверсантам на сході України у питаннях проведення референдуму, влада спричинить ще більше загострення конфлікту в східному регіоні.
Таку упевненість в ефірі телеканалу "112 Україна" висловив депутат Львівської обласної ради Андрій Холявка, пише Gazeta.ua.
За словами політика, намагання загравати з екстремістами означає капітуляцію.
"Йти на референдум задовольняти вимоги терористів, йти на поступки під дулом автомата категорично неправильно. Це капітуляція. Досвід показує, що це тільки збуджує апетити агресора", - зазначив Холявка.
Читайте такожРеферендум буде, але не 11 чи 25 травня, як хоче Донецька народна республіка, а 15 червня - Тарута
Він вважає, що нинішній владі в Україні необхідно насамперед завершити антитерористичну операцію і зайнятися структурними реформами, які повинні бути спрямовані в бік децентралізації влади.
"Абсолютно невдала зараз є ідея проведення референдуму. Насамперед повинна бути закінчена успішно антитерористична операція. Після цього повинні бути проведені структурні реформи, які б доповнили самоврядування реальним змістом і зняли цілу низку питань з гіперцентралізації", - пояснив Холявка.