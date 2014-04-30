Терористи в Луганську розстріляли адвоката за відмову співпрацювати

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Під час сутички з проросійськими активістами, що сталася на території Луганської ОДТРК, був важко поранений адвокат Ігор Чудовський", - передає прес-служба з посиланням на дружину Чудовського.

За її словами, погрожуючи зброєю, сепаратисти намагалися примусити адвоката взяти участь у прес-конференції. При спробі чинити опір він отримав два кульові поранення в груди.

Читайте такожУ Луганську екстремісти захопили телецентр і прокуратуру, штурмують УМВС (онлайн трансляція)"Зараз він перебуває в лікарні. Втратив багато крові. Куля пройшла за кілька міліметрів від серця. Йому була зроблена операція. Його стан лікарі оцінюють як середньої важкості", - сказано в повідомленні.

Ігор Чудовський відомий як прихильник євроінтеграції.

Раніше, 6 грудня, невідомими особами було спалено його автомобіль.