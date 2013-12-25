Полювання на майданівців: хроніка насилля - ВВС

В ніч католицького Різдва з 24 на 25 грудня біля Києва стався жорстокий напад на відому журналістку, громадську активістку та учасницю Євромайдану Тетяну Чорновол, повідомляє BBC Україна.

Як розповіла сама потерпіла, повертаючись додому по Бориспільскому шосе, її автомобіль протаранили невідомі. Вона намагалася втекти, побігши від машини, проте нападники наздогнали її та побили. Тетяна Чорновол зараз перебуває в реанімації, а фотографії понівеченої жінки шокують.

Міліція вже почала розслідування, а Генеральний прокурор Віктор Пшонка пообіцяв повідомити про результати розслідування до вечора 25 грудня.

Цієї ж ночі у Харкові невідомі напали на одного з організаторів Євромайдану Дмитра Пилипця, жорстоко побили та завдали 12 ножових поранень. Він також перебуває у важкому стані у лікарні.

Ці події виявилися найбільш кричущими з усіх нападів та побиття активістів, які протягом останнього місяця брали участь в Євромайдані. Окрім того, 15 грудня невідомі побили журналіста Юрія Кота, який днем раніше працював ведучим мітингу на підтримку влади.

Журналістські організації вже висловили своє обурення з приводу нападів на журналістів, правозахисники закликали уповноваженого з прав людини Валерії Лутковської втрутитися в ситуацію, а міліцію – почати ефективно розслідувати напади на активістів.

Побиті активісти та журналісти

Як вказано у спільному звернення правозахисних організацій "Поступ", "ЛаСтрада - Україна" та "Дія" до Лутковської, перший напад на активіста стався вже 22 листопада у Феодосії. Тоді було побито на організатора місцевої акції протеста Сергія Мокренюка. 27 листопада невідомі пошкодили йому автомобіль.

25 листопада невстановлена міліцією група осіб напала на наметове містечко Євромайдану у Дніпропетровську, внаслідок чого травм зазнав організатор протесту Сергій Романенко та ще шість мітингувальників. Працівники міліції під час нападу стояли осторонь та не втручалися в ситуацію.

Вночі на 30 листопада у Києві бійці спецпідрозділу "Беркут" жорстоко побили кілька сотень учасників Євромайдану, внаслідок чого десятки людей опинилися у лікарнях з важкими травмами. Жоден працівник міліції за це досі не покараний.

Цієї ж ночі в Івано-Франківську побили співорганізатора місцевого Євромайдану Максима Кицюка.

21 грудня у Києві стався збройний напад на активіста ініціативи "Дорожній контроль" Володимира Моралова, внаслідок якого його госпіталізували з вогнепальним пораненням грудної клітини. Нападники також спалили його автомобіль. При цьому активіст "Дорожнього контролю" Андрій Дзиндзя досі перебуває за ґратами за участь в протестах 1 грудня.

22 грудня у Житомирі напали на голову місцевого осередку "Демократичного Альянсу", яка є активним організатором акцій протесту, Дмитра Ткачука. Раніше 23 та 28 листопада у Житомирі двічі побито редактора газети "20 хвилин" Влада Пучича, а 15 грудня побили голову місцевого осередку ВО "Свобода" Віктора Брокарєва.

Спалені автомобілі

27 листопада в Києві був спалений автомобіль лідера руху "Спільна справа" Олександра Данилюка, який був одним з лідерів столичного Євромайдану.

6 грудня в Луганську згорів автомобіль адвоката та співорганізатора акцій протесту Євромайдану Ігоря Чудовського. 16 грудня в Ужгороді спалили автомобіль організатора місцевих протестів Ярослава Шафаря.

В суботу 21 грудня в Сімферополі було розтрощено автомобіль співкоординатора кримського Євромайдану Сергія Ковальського, який був припаркований під будинком.

21 грудня у місті Арциз Одеської області згорів автомобіль активіста Євгена Буркута, яким він возив до Києва охочих взяти участь у акціях протесту.

Уночі 23 грудня в Харкові спалили автомобіль, який мітингувальники використовували для організації місцевого Євромайдану. 13 грудня у цьому місті спалили мікроавтобус, яким перевозили обладнання для Євромайдану. 20 грудня у Харкові розгромили приміщення місцевої "Просвіти", де розміщувався штаб Євромайдану.

На даний момент представники опозиції вказують на цілеспрямовану кампанію влади з переслідування активістів, а депутат від Партії регіонів Олена Бондаренко вказала, що частина провини за напади лежить на самій опозиції.

Наразі тисячі активістів Євромайдану зібралися біля будівлі МВС з вимогою відставки міністра Віталія Захарченка за бездіяльність. Президент Віктор Янукович та спікер парламенту Володимир Рибак закликали міліцію якнайшвидше розібратися з нападами на активістів та журналістів.