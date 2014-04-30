У Донецьку закрили парк, де мав відбутися мітинг за єдину Україну

Про це повідомляє Острів з посиланням на прес-службу міськради.

Як зазначає прес-служба, в Донецький міської ради надійшов ряд повідомлень від політичних партій, громадських організацій та ініціативних груп громадян про проведення масових заходів на території міста. Одним з них є мітинг-концерт «За єдину Україну», анонсований на 30 квітня 18.00 в парку культури і відпочинку ім. О.С. Щербакова.

Читайте такожЗа кривавий мітинг у Донецьку звільнено два начальника райвідділів міліції"Беручи до уваги офіційний лист Донецького міського управління Головного управління МВС України в Донецькій області, що надійшов до Донецької міської ради 30.04.2014, про те, що під час проведення даного заходу можливі конфліктні ситуації і масові порушення громадського порядку, було прийнято рішення про закриття Міського парку культури і відпочинку ім. О.С. Щербакова 30 квітня 2014 року з 12.00 до 23.00", - сказано в повідомленні.

"У зв'язку з цим, проведення мітингу-концерту 30 квітня 2014 року в Міському парку культури і відпочинку ім. О.С. Щербакова є неможливим", - підкреслює прес-служба.