Луганський громадський діяч заявив, що люди Тимошенко намагаються зірвати вибори на Донбасі



Голова комісії по боротьбі з корупцією та контролю за діяльністю правоохоронних органів і силових структур, голова СОГ "Трудовий Рух "Солідарність" Костянтин Ільченко вважає, що вибори на Донбасі намагаються зірвати "люди Тимошенко".

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Кілька годин тому захопили Луганську обладміністрацію.

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Захоплення відбувалося традиційно - міліція і влада добровільно покинули будівлю, а загарбники, натхненні вседозволеністю, увійшли всередину.

Зверніть увагу на той факт, що у нас в області на вищі посади влади визначені люди Тимошенко, саме за їх згодою відкриваються двері перед «загарбниками».

Для всіх стало очевидним, що це робиться для того, щоб зірвати вибори на Донбасі, тим самим виключивши електорат Донбасу з виборчого процесу, давши можливість одному з кандидатів набрати максимальну кількість голосів..., якому кандидату, здогадайтеся з трьох разів.

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Коротше, дурості наших політиків немає меж, адже рано чи пізно все стане відомо і тоді ніяка посада при владі не виправдає пролиту кров, як на Майдані, так і в Слов'янську, відповідати у будь-якому випадку доведеться.

Мені чомусь здається, що після цих театралізованих захоплень будівель влади, багатьом українцям вже не тільки страшно жити в цій країні, але й соромно та гидко".