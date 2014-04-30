Сенату США пропонують посилити тиск на РФ через ситуацію в Україні

Зокрема, законопроект передбачає заходи з посилення НАТО, прискорення процесу роботи над розміщенням систем ПРО в Європі, а також введення санкцій щодо банківського та енергетичного секторів російської економіки, інформує Інтерфакс.

Республіканці запропонували ввести обмежувальні заходи щодо чотирьох банків РФ, концерну "Газпром", а також компанії "Рособоронекспорт". Крім того, вони виступили з ініціативою про надання військової допомоги Україні в розмірі 100 млн доларів, включаючи постачання протитанкового, зенітного, а також стрілецької зброї.

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Сенатори заявили, що сподіваються заручитися підтримкою демократів і домогтися від Білого дому розробки цілісної стратегії щодо Росії замість ситуативних відповідей.

Авторами законодавчої ініціативи виступили сенатори-республіканці, у тому числі лідер республіканської меншості в сенаті Мітч Макконнелл.

Проект документа підтримали 19 республіканців-сенаторів.

Республіканці назвали "недостатніми і боязкими" заходи, вжиті адміністрацією президента США Барака Обами у відповідь на дії РФ в Україні.

"У президента є унікальна здатність недооцінювати будь криза і запізнюватися", - заявив сенатор Ліндсі Грем.