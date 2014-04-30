Сенату США пропонують посилити тиск на РФ через ситуацію в Україні
Члени Республіканської партії США запропонували Сенату розглянути проект документа, що містить більш ефективні заходи впливу на Росію у зв'язку з її позицією по Україні.
Зокрема, законопроект передбачає заходи з посилення НАТО, прискорення процесу роботи над розміщенням систем ПРО в Європі, а також введення санкцій щодо банківського та енергетичного секторів російської економіки, інформує Інтерфакс.
Республіканці запропонували ввести обмежувальні заходи щодо чотирьох банків РФ, концерну "Газпром", а також компанії "Рособоронекспорт". Крім того, вони виступили з ініціативою про надання військової допомоги Україні в розмірі 100 млн доларів, включаючи постачання протитанкового, зенітного, а також стрілецької зброї.
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Сенатори заявили, що сподіваються заручитися підтримкою демократів і домогтися від Білого дому розробки цілісної стратегії щодо Росії замість ситуативних відповідей.
Авторами законодавчої ініціативи виступили сенатори-республіканці, у тому числі лідер республіканської меншості в сенаті Мітч Макконнелл.
Проект документа підтримали 19 республіканців-сенаторів.
Республіканці назвали "недостатніми і боязкими" заходи, вжиті адміністрацією президента США Барака Обами у відповідь на дії РФ в Україні.
"У президента є унікальна здатність недооцінювати будь криза і запізнюватися", - заявив сенатор Ліндсі Грем.