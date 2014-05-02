Самопроголошений мер Слов'янська повідомив, що з боку терористів є втрати

12:17, 02 травня 2014
Політика
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Самопроголошений мер Слов'янська В'ячеслав Пономарьов повідомив, що з боку терористів є втрати.

Вячеслав Пономарёв

"На наше місто напали, наше місто штурмують. У нас є вже і втрати", - повідомив він.

Також він закликав жінок, дітей і людей похилого віку не виходити сьогодні на вулицю.

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У свою чергу організатор групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук повідомляє, що терористи активно використовують в якості "живого щита" мирне населення.

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