За останні 3 доби з Придністров'я в Україну проникли до 250 "туристів Путіна" - Тимчук

"За нашими даними, за останні 3 доби з території Придністров'я на територію України було перекинуто до 250 туристів Путіна» і диверсантів. Їх завдання - продовжувати дестабілізувати ситуацію в південних регіонах нашої країни. Пік дестабілізації намічений на 9 травня", - написав керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.Читайте такожТурчинов: 9 травня в Києві можливі провокації

За його інформацією, ці громадяни раніше прибули до Придністров'я з Росії під керівництвом співробітників ФСБ РФ. Українські спецслужби приймають заходи по нейтралізації даних груп екстремістів, зазначив Тимчук.

Крім цього, він спростував незаконний перетин кордону групою людей з РФ.

"По появі вчора в м. Антрацит вантажних автомобілів «КамАЗ» з екстремістами під російськими прапорами. Інформація про можливу спробу диверсантів перетнути кордон на автотранспорті в цьому районі надійшла до відповідних держструктур України вранці 5 травня. Оперативно було вжито заходів щодо посилення охорони держкордону з залученням додаткових сил Держприкордонслужби, СБУ та ЗС України. Фактів перетину кордону колоною автотранспорту з групами громадян зафіксовано не було", - написав Тимчук в соцмережі. Читайте такожРосія координувала зіткнення в Одесі - Тимчук

Він також зазначив, що за даної ситуації зараз працюють спецслужби і правоохоронці. Не виключається версія проведення даної акції екстремістами Донбасу з імітацією «прориву через кордон» екстремістів з Росії.